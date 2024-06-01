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アディダス　ファレルウィリアムス スーパースター 28.0 ブルー 青
商品番号 J30049367370
商品名

アディダス　ファレルウィリアムス スーパースター 28.0 ブルー 青
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に中古で購入しましたが、履かなくなったため出品します。目立った汚れや傷はありませんが、中古品のため細かい汚れや傷はご了承ください。メインカラー···ブルーモデル/シリーズ···SUPERSTARサイズ　JP28実寸サイズアウトソール　約29.5横幅　　　　　約10.5#古着#used#ヴィンテージ#ビンテージ#adidas#アディダス#スニーカー#スーパースター#キャンパス#スタンスミス
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