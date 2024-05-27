SHIPS ロロピアーナ メンズ ビジネス スーツ セットアップ 無地

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⬛︎ブランドSHIPSロロピアーナ⬛︎商品説明SHIPSロロピアーナメンズビジネススーツ紺色無地ジャケットブレザーセットアップウール⬛︎サイズ表記サイズ46平置き(素人採寸:cm)●ジャケット●肩幅:43cm身幅:50cm袖丈:61cm着丈:74.5cm●パンツ●総丈:93.5ウエスト:40cmヒップ:51cm股上:22.5cm股下:73.5cmわたり幅:29cm裾幅:19cm⬛︎素材ジャケット○表地○毛80%絹20%○裏地○キュプラ100%パンツ○表地○毛80%絹20%○裏地○キュプラ100%⬛︎コンディション【ランク説明】S:未使用品A:中古美品B:中古良品C:使用感、傷などD:破損ありランク：B問題なくお使いいただけるコンディションです。⬛︎お知らせ古物市場古着店等にて購入した正規アイテムを出品しております。検品はしっかりと行い、表記させていただきますが見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージが混入してる場合がございます。あくまでもユーズドアイテムとなりますので予めご了承くださいませ。撮影に際し使用するハンガー、くつ、鞄等の小物は付属致しませんのでご了承ください。その他ギャランティカードや保存袋が付属する場合は別途記載させていただきます。お気軽にご質問くださいませ！