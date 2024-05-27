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値下不可 Supreme×THE NORTH FACE アンタークティカ M
商品番号 G10943423242
商品名

値下不可 Supreme×THE NORTH FACE アンタークティカ M
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 20,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPREME17SSTHENORTHFACEトランスアンタークティカエクスペディションフリースジャケットになります。秋～長く着回し出来る一品です。オンラン購入時の納品書原本とプライスタグ付はレアです。こちら断捨離商品ではないので、この価格以下なら自身で着用します。これから需要が高まる時期なので、安易に値下げするつもりはありませんのでご了承下さい。即購入OKです！値下げする場合はこちらで相場など考慮して下げますので、値引き交渉には応じません。サイズ:M69/58/61.5/62着丈/身幅/肩幅/袖丈(cm)カラー:黒付属品:オンラン購入時の納品書原本とプライスタグ、半タグ状態:購入からこれだけの期間が経過してますので、袖裏に細かい毛玉・全体的な着用感は感じますが目立つようなダメージ・汚れは確認できませんでした。発送方法:小さく畳んで簡易発送を予定してます
http://narcologia.ru/goods/revamp950922.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador901306.html
http://narcologia.ru/goods/revamp566522.html
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