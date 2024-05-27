最終値下げ！SLAVE OF FASHION アクリルチェーンネックレス クリア

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商品詳細
即購入OK！最終値下げ！これ以上の値下げは致しません！櫻遊志プロデュースアパレルブランドSLAVEOFFASHIONslaveacrylchainnecklaceclear長さ66cm幅1,7cm定価10,780円＋送料1500円喜平のアクリルチェーンネックレスクリア✎*。発送についてらくらくメルカリ便(ネコポス)ネックレスをOPP袋に入れ，プチプチで巻き，ネコポス用の箱で発送します。よろしくお願いします。slaveoffashionスレイブオブファッション材質···プラスチック/アクリル
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