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【超美品】ルイヴィトン　コインケース　ポルトモネキュベット　モノグラム　小銭入れ
商品番号 A88793576953
商品名

【超美品】ルイヴィトン　コインケース　ポルトモネキュベット　モノグラム　小銭入れ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,763 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【購入先】JBAブランドオークション【ブランド】LOUISVUITTON【品名】ポルトモネキュベット【品番】M61960【カラー】ブラウン【ライン】モノグラム【製造番号】BU0912【付属品】無し　本体のみ【サイズ】約W8cm×H7.5cm【定価】-【状態】細かなスレ、内部一部に補色がありますが目立つダメージなく柄もはっきりしておりとても状態がよく綺麗なお品です。状態、写真をよくご覧になって納得の上、ご購入ください。追加写真、質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。　　　　　　　【古物許可証取得済み】真贋済みの正規品ですので安心してお買い求め下さい。福岡県公安委員会　第901022110098号他にもGUCCILOUISVUITTONDIORFENDITiffanyCHANELHERMESなどのネックレスリング　長財布　コインケースバック　を出品しています。#さろもん
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