ブレスレット　天然石　オブシディアン　黒曜石　ブラック

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商品詳細
数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。シンプルなデザインで日常使いにおすすめです。ナチュラルストーン使用なので長持ちします。ご不明な点がありましたらお気軽にコメント下さい。GradeAAAMenBlackWhiteObsidianBeadedBraceletSize:14.2mm/17cmMaterial:ObsidianColor:Multicolor
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