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ブレスレット　天然石　オブシディアン　黒曜石　ブラック
商品番号 F36039644579
商品名

ブレスレット　天然石　オブシディアン　黒曜石　ブラック
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。シンプルなデザインで日常使いにおすすめです。ナチュラルストーン使用なので長持ちします。ご不明な点がありましたらお気軽にコメント下さい。GradeAAAMenBlackWhiteObsidianBeadedBraceletSize:14.2mm/17cmMaterial:ObsidianColor:Multicolor
http://narcologia.ru/goods/diamond511058.html
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