【新品未使用未開封】電熱グローブ バイク ヒーターグローブ ブラック

【6000mAh超長時間連続使用・3段階温度調節】6000mAhDC7.4Vの大容量バッテリーを搭載し、3段階のスピード調節機能を備えたグローブです。低温モード40℃中温モード50℃高温モード55℃電源ボタンをONにしてから約10秒で熱を感知し、約30秒で快適な温度に達します。いつでもどこでも手を温めることができる。【手首の結束バンドデザイン、防水デザイン】手首に結束バンドデザインを採用し、冷たい風の侵入を効果的に防ぎ、熱をしっかり逃がさない。手袋の表面には防水コーティングが施されており、小雨にも耐えることができます。手を暖かくドライに保ちます。寒い冬にあなたの手を適切に保護し、効果的に風の冷たさに抵抗する。【タッチスクリーンデザイン、手のひら滑り止めデザイン】人差し指と親指にタッチスクリーンデザインを採用し、ロック解除時や突然の着信時にも慌てず反応しやすいグローブです。手袋の手のひらには高密度の滑り止めがセットされており、摩擦力が高く、磨り減りにくくなっています。何かを持つときに落とす心配がない。電熱手袋の指先は導電性繊維でできているので、寒い冬でも手袋を外さずにスマホやタブレットのタッチパネルを操作することができます。【幅広い利用シーンに対応】この電気グローブは冬の防寒・保温に欠かせないアイテムです。通学や通勤などの日常生活だけでなく、釣り、キャンプ、スキー、ハイキング、屋外作業など様々なシーンで幅広く使用でき、寒さから身を守る良き助っ人となってくれます。性別にとらわれないデザインは、自分へのプレゼントだけでなく、恋人や友人、両親への贈り物にも適しています。



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