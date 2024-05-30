Acne Studios カードケース

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アクネ ストゥディオズの新作レザーアイテムに注目！【バッグ・財布 ... アクネ ストゥディオズの新作レザーアイテムに注目！【バッグ・財布 ...

先日誕生日で頂いたのですが、他の方からも同じものをいただいてしまい、被ってしまったので出品させて頂きます。定価¥23,650【状態】新品未使用【商品仕様】ソフトレザー「AcneStudios」スタンプロゴ5つのカードスロット寸法：8cmX10cmX3mmスタイルID：FN-UX-SLGS000194シェル：100％カーフレザー【カラー】ブラック素材···本革