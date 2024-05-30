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龍　指輪(5本爪)シルバー
商品番号 L67936386035
商品名

龍　指輪(5本爪)シルバー
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 8,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。購入してから数回だけ着用して保管していました。デザインは龍の５本爪になります！５本爪の龍は古代、皇帝だけが飾ることが許された龍でした。ですので皇帝の象徴を意味しています。４本爪の龍は、寺院仏閣、貴族に許された龍、３本爪の龍が唯一、一般庶民に持つことを許される龍と決められていました。自重もありかなりイカつくゴツイです！龍の５本爪のデザインはあまりないと思いますのでおすすめです！サイズにつきましては23号ぐらいだと思います。内径の画像がありますのでそちらでご確認お願い致します。以上を踏まえてご理解いただける方よろしくお願い致します。また発送方法につきましては一度プロフをご覧ください。購入時の価格は20000円でした。#龍５本爪指輪#龍指輪#龍リング#メンズ指輪#メンズリング#メンズゴツイ指輪#プレゼント#シルバーリング#ドラゴンリング
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