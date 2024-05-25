stussy ブルゾンジャケット

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原宿のstussyの店舗で定価で購入しました。購入してからあまり着用機会がないため出品いたします。WASHEDCANVASSHOPJACKETブラックLサイズ着用してくれる方にお譲りできればいいなと考えております。