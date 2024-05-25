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stussy ブルゾンジャケット
商品番号 D56036618153
商品名

stussy ブルゾンジャケット
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 12,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原宿のstussyの店舗で定価で購入しました。購入してからあまり着用機会がないため出品いたします。WASHEDCANVASSHOPJACKETブラックLサイズ着用してくれる方にお譲りできればいいなと考えております。
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