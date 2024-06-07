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NIKE エアフォース1 白
商品番号 J87726690213
商品名

NIKE エアフォース1 白
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEエアフォース1　家族が履いていたものですが、まだそこまで傷みもなく履いていただけると思います。ホームクリーニング済みです。
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