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新品/未使用品）ダンヒル 名刺入れ　L2R947A
商品番号 O11631572232
商品名

新品/未使用品）ダンヒル 名刺入れ　L2R947A
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有り難う御座います。未使用品のダンヒル名刺入れです！定価15,000円程のお品となります。ご趣味の合う方がいらっしゃいましたらこの機会にご検討頂きますよう宜しくお願い致します！fee'#ルイヴィトン#コーチ#グッチ#エルメス#ボッテガ#ダンヒル#バーバリー#ヴィヴィアンウエスウッド#ビームス#ブルガリ#フェラガモ#ラルフローレン#シャネル
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