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ロエベ(LOEWE)長財布
商品番号 M56556123395
商品名

ロエベ(LOEWE)長財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEの長財布です。中がボルドー色できれいです。LOEWEのリペアサービスを利用し、少しは綺麗になりましたが、全体的には使用感はあります。横は少しほつれもあります。皮は柔らかくて使いやすいです。ご検討のほど宜しくお願いします！カラー···ブラック財布形···長財布
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