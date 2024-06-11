Time is on　ネイビーポリコットン2B セットアップ

3、4年ほど前に渋谷タイムイズオンで購入したシングルジャケットとスラックスのセットアップです。価格は¥55000ほどでした着用回数は5.6回で襟元に少しスレ汚れがございます。他はそこまでの汚れはなくまだまだ綺麗に着用いただけると思います。180センチ62キロの私が着用するとジャケットは少しオーバーサイズ、ワンクッションぐらいの今っぽいデザインです。冬以外着用出来る優れものなのでこの機会に是非。サイズ感の質問やお値段などのご相談はお気軽ください。



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