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ブルガリ BVLGARI ラウンドファスナー長財布 ブラック ロゴサークル
商品番号 P95745017516
商品名

ブルガリ BVLGARI ラウンドファスナー長財布 ブラック ロゴサークル
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品ランク】A【商品番号】AT2142-B300-D0621-BK6【ブランド】ブルガリ／BVLGARI【商品名】ラウンドファスナー長財布ジップアラウンドウォレットブルガリブルガリロゴサークルファスナー【素材】レザー【付属品】-【仕様】内側:カードポケット×12　札入れ×2ポケット×6小銭入れ×1【参考定価】-【サイズ】W:約19cmH:約11cm【カラー】ブラックシルバー金具【状態・コメント】角擦れ小小銭入れ汚れ大内側汚れ小小銭入れの汚れがございますが他はコンディション概ね良好ですこれからも充分お使いいただけるアイテムです♪☆★☆購入先☆★☆エコリング・古物市場☆★☆完全正規品☆★☆商品は大手ブランド買取店の複数の鑑定士と質屋・ブランドショップにて勤務経験があり古物商許可証を取得している当方で真贋チェックをかけております。ダブルチェック以上がされておりますので安心してお買い物をお楽しみくださいませ♪★★★商品ランクについて★★★【Ｓランク】未使用・未使用に近い【ＳＡランク】傷や汚れ等の使用感が少なく、目立つマイナス点の少ない商品【Ａランク】ダメージが少数あるものの全体的に状態の良好な商品【ＡＢランク】一見して使用感のある状態。傷や汚れ等は容易に確認できる商品【Ｂランク】中古品であることがはっきりとわかる状態。傷や汚れが多くある商品【Ｃランク】難点がある商品。またはジャンク品★☆★ブランド品他にも多数出品しております☆★☆こちら　→#ブランドトロワレアなヴィンテージアイテムなども出品しておりますので良かったらゆっくり見ていって下さい^^
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