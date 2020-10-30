未使用★ポーターリフト ラウンドファスナー長財布 822-16106 黒

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家族がお付き合いの業者さまから譲り受けたものです。未使用のまま在庫品として保管されていたものです。※正規品に間違いないのを確認しております。品番822-16106カラーはブラックです。ラウンドファスナー式のロングウォレットになります。大体のサイズは19x10cmくらいです。付属品は特にありません。※お値下げのご相談はお受けしておりません。悪しからずご了承下さいませ。