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【専用】長財布 ポルト モネ カルト クレディN61724 メンズ
商品番号 K71247923566
商品名

【専用】長財布 ポルト モネ カルト クレディN61724 メンズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトンの長財布です。ダミエ柄でフラップがついたデザインのおしゃれな一品です。購入場所質屋シリアルナンバーCA0011型番N61724サイズ縦10cm横18cmマチ2cm上辺から持ち手状態:フラップの両端に折れ癖あり。角スレあり
http://narcologia.ru/goods/voiceless959359.html
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