VINTAGE ヴィンテージ modernモダニストブレスレット 925

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Vintagemodernistbraceletsilver925アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です！シンプルながらモダンなデザインが◎上質なシルバー925を使用したヴィンテージブレスレット。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。手元のアクセントに！925刻印もしっかりあります。ユニセックスでご使用頂けます。カラー:シルバー全長:20.5cm最大幅:1.5cm重量:28.8g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。30