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JIMMY CHOO カードケース
商品番号 E27555480988
商品名

JIMMY CHOO カードケース
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JIMMYCHOOカードケースBLACK/SILVERこちらは1年半ほど前に購入したものになります。少し使用感はありますが、特に目立った傷や汚れはございません。デザインも可愛く、とても使いやすいですご理解がある方、ぜひよろしくお願い致します(^^)何か質問等ございましたらコメント宜しくお願い致します値下げ⭕️#JIMMYCHOO#カードケース
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