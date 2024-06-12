JIMMY CHOO カードケース

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商品詳細
JIMMYCHOOカードケースBLACK/SILVERこちらは1年半ほど前に購入したものになります。少し使用感はありますが、特に目立った傷や汚れはございません。デザインも可愛く、とても使いやすいですご理解がある方、ぜひよろしくお願い致します(^^)何か質問等ございましたらコメント宜しくお願い致します値下げ⭕️#JIMMYCHOO#カードケース
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