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Y 現代仏教名著全集 中国の仏教 日本の仏教 仏教一般 昭和 希少 レトロ 古書
商品番号 F85525340963
商品名

Y 現代仏教名著全集 中国の仏教 日本の仏教 仏教一般 昭和 希少 レトロ 古書
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いつもご覧いただきましたてありがとうございます。◎商品詳細本のダイトルは画像を参照してください。現代仏教名著全集第五巻　中国の仏教　　　昭和47年　定価2800円第八巻　日本の仏教（3）昭和41年　定価1800円第九巻　仏教一般（1）昭和40年　定価1800円他にもあります。⤵️#フラワーリングの希少な本■商品について出品物は、個人使用の古本です。古本屋から買った物もあります。普通の古本ですので、安心して入札して下さい。■クリーニングについてカバーは専用クリーナーで清潔にクリーニング済です。値札ラベル除去済。■帯、その他付属品帯、チラシ、ハガキ、その他、オマケ類は、ナシを前提の出品です。画像にあるものが全てです。■補足発行年月日の古い商品には、経年相応の劣化があります。紙質の変化（ヤケ）経年相応のカバーの色褪せ、におい、少々のシミ　など常識範囲の経年劣化はご容赦願います。予めご理解頂けますよう、お願いいたします。新刊同様希望や、状態に独自のコダワリがある方は、他でお探し下さい。取り置き非対応です。落札確定後は迅速なお支払いをお願いします。即購入OKです。
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