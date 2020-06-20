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【非売品】ヨウジヤマモト FEMME 1997春夏\nルックブック
商品番号 U66099662999
商品名

【非売品】ヨウジヤマモト FEMME 1997春夏\nルックブック
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【非売品】ヨウジヤマモトFEMME1997春夏ルックブック写真パオロ・ロベルシシャネルやバレンシアガ、ディオールへのオマージュのコレクションでした。装幀、作りもとても凝っています。開封しました、とてもきれいな状態ですケース付き約20年以上前の物で自宅保存の為、気になられる方はご遠慮くださいませm(__)m#ヨウジヤマモト
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