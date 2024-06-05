トイストーリー ブルーレイ・トリロジー・セットBlu-ray

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8月13日までの特別お値引き！「トイ・ストーリーブルーレイ・トリロジー・セット〈2012年12月末日までの期間限定発売・4枚組〉」アンドリュー・スタントン/ティム・アレン/リー・アンクリッチ定価:￥9500#アンドリュー・スタントン#ティム・アレン#リー・アンクリッチ#CD・DVD米ディズニー\u0026ピクサーが贈る、感情を持ったおもちゃたちが繰り広げる冒険と友情を描いた長編フルCGアニメーション「トイ・ストーリー」のBDトリロジー・セット!「トイ・ストーリー」「トイ・ストーリー2」「トイ・ストーリー3」の3作品を収録した、特典ディスク付きの4枚組Blu-rayBOX。\u003c「ブルーレイ・トリロジー・セット」内容\u003e・『トイ・ストーリー』ブルーレイディスク1枚・『トイ・ストーリー2』ブルーレイディスク1枚・『トイ・ストーリー3』ブルーレイディスク2枚トイストーリーブルーレイトリロジーセット4枚組です。期間限定で販売されたトイストーリー1〜3のブルーレイセットです。大きく目立つような傷や破れはございませんが、素人検品ですので、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。再生確認済ですが、あくまで中古品であることをご了承ください。よろしくお願い申し上げます。