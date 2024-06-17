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商品詳細
昭和14年3月28日発行 「京都名勝寫真帖」京都市産業部観光課私の書庫でも一番古い「写真集」です。状態は非常に悪く、本体は「ばらばら」と言っても過言ではありません。しかし、ここに掲載されている京都市の昭和初期の風景等は貴重です。当時の写真家24名と観光課等が100枚の写真を納めています。何といっても、昭和初期の観光写真は珍品ではないでしょうか。この貴重な１冊をみなさまに開帳します。
http://narcologia.ru/goods/capitation973808.html
http://narcologia.ru/goods/calling802850.html
http://narcologia.ru/goods/unusable727374.html
京都名勝寫真帖」昭和14年3月28日発行 京都市観光課-
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