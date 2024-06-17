Nintendo Switch 本体グレー HAD-S-KAAAA(付属品完備)

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使用しなくなったため出品します。型式：HAD-S-KAAAA色 ：グレー【外観】・細かいスレや傷はありますが、目立った傷はありません。（詳細は写真をご参照ください）。・欠品ございません。・画面に保護フィルムを貼り付けてます。・商品の確認として下記の別ページに写真を追加しました。ご参照ください。https://jp.mercari.com/item/m72699778996【使用環境】・下記の３ソフトのみプレイしました。（使用時間は短めかと思います）。①ブレスオブザワイルド（80〜100時間程度）②ティアーズオブザキングダム（60時間程度）③ニーアオートマタ（28時間35分プレイ）・外へ持ち出さず、自宅でのみ使用しました。・使用しないときは棚にしまっていました。【動作】・出品前に動作確認済み。（ニーアオートマタを2023年7月20日～8月19日にプレイしたところ、動作に問題ありませんでした）。・プレイ中にバグ等の不具合はありませんでした。・初期化済みです。【備考】・「値下げ交渉/専用出品/取置き」致しません。・プチプチとダンボールで梱包して配送します。・アルコール除菌しました。・自宅はペットなし、禁煙です。#任天堂#Nintendo