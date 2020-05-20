ワンピース1から32巻セット

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商品詳細
ワンピース1から32巻セットです全て新品で購入した物ですが、長年本棚で保管していた為、経年劣化による黄ばみなどあります、1巻だけは2〜3ページほどワンコインほどのシミがございます。全て読む分には問題ございません。上記理解してもらえる方のみ購入宜しくお願いします！
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