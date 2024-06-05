値下げ★ドリショ2020★ジェノ7点セット

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NCTDREAM2019〜2020年ドリショ日本公式ツアーグッズとCDの【ジェノ】セットです。【CD、トレカ開封済み その他は新品未使用です。】【セット内容】★うちわ★アクスタ★初回生産限定CDジェノver.★個人ジャケット版トレカ★ラバーバンド★CD会場購入者限定缶バッジ★おまけ：CD予約購入特典ポストカード（画像2枚目）即購入◎うちわ、アクスタ等外袋に折れがあります。新品未開封で中身は綺麗ですが、神経質な方はご遠慮ください。トレカはCDケースに入れてのお届けとなります。素人保管であることをご理解頂ける方のみご購入ください。⚠️ご購入の前に必ずプロフィールをご一読ください。ご購入いただいた時点で説明欄・プロフィール記載事項に全てご同意頂いたものとします。記載事項に関するご購入後のご意見は承りませんのでご注意下さい。NCTDREAM엔시티드림ドリームドリムドリショTHEDREAMSHOW드림쇼マーク미크Markロンジュン런쥔Renjunジェノ제노Jenoヘチャン해찬Haechanジェミン재민Jaeminチョンロ천러Chenleチソン지성Jisung