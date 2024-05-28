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1023B フランス アンティーク 総革装丁 洋書 古書 ディスプレイブック
商品番号 F21438559468
商品名

1023B フランス アンティーク 総革装丁 洋書 古書 ディスプレイブック
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

26,000円→19,600円フランス　アンティークブック総革革装丁2冊セット発刊年:1713年表紙:総革装丁　ハードカバーテキスト:フランス語大きさ:各約16センチ×約10センチ厚み：各約3.2センチ300年越え(310年前‼︎)の稀少な古書です。古いものへのご理解がある方のみご購入下さい。総革アンティーク古書に慣れていない方、細かい状態まで気になさる方、アンティーク、ブロカントアイテムにご理解のない方は、当方からの購入はお控え下さい。洋書2冊の出品で画像中の小物、装飾品は付きません。゜・*:.。..。.:*♡╰(*´︶`*)╯♡*:.。..。.:*・゜アンティーク洋書アンティーク印刷物フランスアンティークフレンチアンティークブロカント蚤の市パリ革装丁総革本稀少本フルレザーバインディング　レザーブック撮影小道具アンティーク家具装飾　ディスプレイブック古本洋古書インテリア本結婚式ウェルカムスペースウエディングディスプレイ　味紙　紙モノ　紙もの　アンティークペーパーハリーポッターHarryPotterコスプレハロウィンインテリア雑貨アンティーク雑貨シャビーシック撮影背景インスタ映え男前インテリア
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