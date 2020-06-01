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商品詳細
黒岩保美鉄道画集「鉄路の名優たち」黒岩保美著/編/レイアウト1997年初版エリエイ出版部プレス・アイゼンバーン【絶版】◆◆詳細◆◆日本国有鉄道の車両設計事務所に在籍し、主に昭和30～40年代に特急列車のヘッドマークやグリーン車のシンボルマークのデザイン、車体塗色、各種標記文字の図面化など、国鉄車両内外装のデザインを数多く手掛けたデザイナー黒岩保美氏本書は、黒岩保美の初期から1997年までの鉄道画を、本人がセレクトし、編集、レイトアウトを手掛けた鉄道画集です。巻末にあとがきと図版目次（タイトル/作画年/所有者）序文荻原政男「鉄路の名優たち」に寄せて◆◆仕様◆◆鉄道デザイン国鉄グッズ画集作品集ソフトカバー21×24cm80ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレ・薄ヤケ・薄ヨゴレが少しページ良好書籍たわみが少しあり#本#鉄道#国鉄#黒岩保美#プレスアイゼンバーン
http://narcologia.ru/goods/protein724334.html
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【絶版】黒岩保美 鉄道画集「鉄路の名優たち」プレスアイゼンバーン
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