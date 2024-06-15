有元利夫 作品集 『雲の誕生』新潮社



古書古本 dessin: 有元利夫全作品 1973-1984（新潮社）



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有元利夫全作品 1973-1984



有元利夫、有元容子、山崎省三 『有元利夫 絵を描く楽しさ』 | 新潮社



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雲の誕生 有元利夫作品集



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雲の誕生―有元利夫作品集



有元利夫全作品 1973~1984



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有元利夫作品集『雲の誕生』2003年新潮社ハードカバー廃番限定制作のオリジナル銅版画集「NOTEBOOK」(’82、’83、’85)、『限定版雲の誕生』の4冊より46点を高解像度、高精細印刷で再現された画集です。各ページはミシン目入りで、それぞれ切り取って額装もできます。ビニールのシュリンク包装を開けず保管していたものできれいな状態です。包装は少し破れている箇所があります。画像9、10枚目は出品したものとは別の、手持ちの同じ本からの参考画像です。およそのサイズ縦23cm、横16.5cm、厚み2.5cm発送はらくらくメルカリ便、宅急便コンパクトです。ーーーーーーーーーーーデザインアート近代絵画現代美術イタリアフレスコエッチング彌生画廊有元容子美術手帖