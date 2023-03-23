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@新品@ジップエアB787-8特別塗装1/400 ジェット
商品番号 P86985644824
商品名

@新品@ジップエアB787-8特別塗装1/400 ジェット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：JCWings製品番号：EW4788025航空機模型：B787-8航空会社：ZIPAIR787-8特別塗装登録番号登録：JA825Jスケール：1：400サイズ：14.25cm*翼幅：15.00cm主な材質：合金発売日：2023年7月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。ジップエアB787-8ZIPAIR飛行機模型航空モデルプレイ1/400
http://narcologia.ru/goods/rouge503110.html
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初の新造機はウォシュレット増 特集・ZIPAIR 787-8 JA850J
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