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バンドスコア　エクストリーム　　エクストリーム
商品番号 J38390621595
商品名

バンドスコア　エクストリーム　　エクストリーム
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,812 円
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商品詳細

外周に若干の汚れと年季の黄ばみありますが中身はいい状態だと思いますが使用感はあります　ROCKABYEBYEのピアノパートにド・レ・ミの書き込みがあります!　(写真の通り)MTVでMUTHAのMusicVIDEO見た時　リフとソロのかっこよさに衝撃を受け、そこからエクストリームの虜になりました!　　PLAYWITHMEのソロもYouTubeで多くの人が弾いてるのアップするくらい有名ですよね!　このアルバムの中　他の曲もメチャかっこよくて弾きごたえあります!　初期のエクストリーム　　当時なんか今まで聴いてたロックと違うがなんかかっこいいなって気持ち味わってください!!　よろしくお願いします!
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