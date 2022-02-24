キム・ナムギル　悪の心を読む者たち　台本集[全2巻]

◼️お値下げ不可です悪の心を読む者たちキム・ナムギル台本 シナリオ 脚本 2冊セットです。バラ売り不可1巻は新品、2巻は数ぺージ見たのみです※本商品は全頁韓国語です。著：ソル・イナ(商品構成)[1～2巻]*520p*148×210㎜(目次)[1巻]*作家の言葉*凡例*企画意図*登場人物紹介*用語整理*1～6話[2巻]*作家の言葉*凡例*企画意図*登場人物紹介*用語整理*7～12話キム・ナムギルチン・ソンギュキム・ソジンリョウン#キムナムギル#キム・ナムギル



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