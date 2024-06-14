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秘宝館パンフレット集　【国際秘宝館、北海道秘宝館、SF未来館、石和秘宝館等】
商品番号 O59224889897
商品名

秘宝館パンフレット集　【国際秘宝館、北海道秘宝館、SF未来館、石和秘宝館等】
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1970年~1980年頃に、各地の秘宝館に行ってもらった物です。今は、静岡県熱海市にある熱海秘宝館が日本最後の秘宝館になりました。秘宝館の火を消さないために、こうした資料は大切にして、保存をしなければなりません。パンフレット集には、元祖国際秘宝館、姉妹館だった、国際秘宝館、鳥羽館・￼SF未来館、山梨県の石和秘宝館（現在はドンキホーテ）、北海道秘宝館とあります。あとは国際秘宝館・SF未来館の入館券など、私自身、いろんな秘宝館に行っていますが、九州は、嬉野高雄観光秘宝館、別府秘宝館、北陸秘宝館、鬼怒川秘宝殿、石和秘宝館ロマンの館など行ってます。行く前に潰れてしまったところは、秘宝館・YUME、沼津秘宝館、山口秘宝館・道祖神の里、こんぴら秘宝館、まー、こんなところですね。もし興味のござる方、よろしくお願いします。
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