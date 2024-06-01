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川村壱馬 16BOOSTERZ 5/7イベント 当選品
商品番号 Y23325668598
商品名

川村壱馬 16BOOSTERZ 5/7イベント 当選品
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 19,444 円
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商品詳細

川村壱馬さん自撮りチェキになります。（印刷ではありません。2枚目をご覧下さい。）(サイン等はありません)全5種のうちの一つでピースをしております。担降りした為お譲り致します。人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカード
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