川村壱馬 16BOOSTERZ 5/7イベント 当選品

川村壱馬さん自撮りチェキになります。（印刷ではありません。2枚目をご覧下さい。）(サイン等はありません)全5種のうちの一つでピースをしております。担降りした為お譲り致します。人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカード



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