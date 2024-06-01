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- 川村壱馬 16BOOSTERZ 5/7イベント 当選品
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商品詳細
川村壱馬さん自撮りチェキになります。（印刷ではありません。2枚目をご覧下さい。）(サイン等はありません)全5種のうちの一つでピースをしております。担降りした為お譲り致します。人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカード
http://narcologia.ru/goods/cryptographic868937.html
http://narcologia.ru/goods/stage416197.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle642725.html
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