新品未開封モンスターハンター ライズ Switch 本体 ソフト同梱版

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モンスターハンターライズのSwitch本体＋ソフト同梱版になります。※ソフトはダウンロード版が付属してます。新品未開封です。【セット内容】・NintendoSwitch本体(特別デザイン)・NintendoSwitchドック(特別デザイン)・Joy-Con(L)/(R)(特別デザイン)・Joy-Conストラップ(ブラック)×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティガイド・NintendoSwitchソフト『モンスターハンターライズ』ダウンロード版※1・追加コンテンツダウンロードコードチラシ※2-「モンスターハンターライズデラックスキット」:ハンター重ね着装備防具「カムライ」シリーズ、オトモガルク重ね着パーツ「手裏剣ガルカラー」、オトモアイルー重ね着パーツ「フィッシュネコカラー」、ジェスチャー(ジャンプ4種)、髪型(イズチテール)、ポーズセット(サムライポーズ)、顔のペイント(カブキペイント)-「モンスターハンターライズ限定特典」:「なりきりレトリバー」(オトモガルク重ね着装備)、「なりきりフォレスト」(オトモアイルー重ね着装備)、序盤に役立つ「初心の護石」※1ソフトをお楽しみいただくには、ニンテンドーアカウント(初回起動時のみ)とインターネット接続環境が必要です。※2ダウンロード番号を使用するには、NintendoSwitch本体をインターネットに接続できる環境が必要です。#任天堂#モンハン#モンスターハンター#Nintendo#switch#スイッチ#モンスターハンターライズ