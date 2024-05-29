ZEROBASEONE zb1 ゼベワン　キムジウン　生チェキ

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商品詳細
できればpaypayフリマで購入していただきたいため、そちらで購入可能であればコメントください！ 専用をPAYPAYフリマの方で作ります#ジウンのサイン部屋↑で検索！キムジウンが新大久保アイドル時代にやっていたヨントンの生チェキです。新大久保アイドル時代の生サイン入りチェキです#zb1#zerobaseone#生チェキ #ジウンサイン#ZB1#ゼベワン#ZEROBASEONE#ジャンハオ#zhanghao#ソンハンビン#hanbin#ソクマシュ二#matthew#リッキー#ricky.#パクゴヌク#gunwook#キムテレ#taerae#キムギュビン#gyuvin#キムジウン#iwoong#ハンユジン#yujin#bringgreen#中華#トレカ#ゴヌク
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