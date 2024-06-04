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商品詳細
フェルナンデス エレキベースレッドフェルナンデス送料込ベース日本製80年代ビンテージBASSギター金ロゴLシリアル音は正常に(ガリやノイズ等の電装系の不具合無し)出ます。中古楽器を購入する事に十分理解がある方でご了承の上お願い致します
http://narcologia.ru/goods/reproduce913855.html
http://narcologia.ru/goods/response677642.html
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