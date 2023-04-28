ARMORED CORE VI コレクターズエディション アーマードコア6

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新品未開封品です。『ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディション（PS5版）』です。・【数量限定初回同梱特典】MELANDERC3G13特別仕様 「TENDERFOOT」機体データ※値引きはごめんなさい。※即購入OKです。※都合によりコメント返信遅れる事があります。ご容赦ください。※コメント中であっても先に購入された方を優先とさせて頂きます。※梱包材・緩衝材ともに再利用資材を利用することがありますがご理解ご了承ください。同梱物・「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフト・AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）・アートブック（ハードカバー仕様/48P）・デジタルサウンドトラック・スチールブック・ロゴピンズセット・オリジナルステッカーセット品番：FSCE-00007JAN：4949776472023