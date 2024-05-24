週刊少年ジャンプ創刊３０周年記念原画集

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商品詳細
週刊少年ジャンプの30周年記念原画集です。ドラゴンボールやキャプテン翼、ワンピース、スラムダンク、ジョジョ、ろくでなしブルースなどのイラストがカラーで満載です。60年代の永井豪、本宮ひろ志から、70年代の川崎のぼる、ゆでたまご、80年代の鳥山明、高橋よしひろ、90年代の冨樫義博、井上雄彦先生らの豪華な顔ぶれのイラストが満載です。カラーなので見栄えが良いです。
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