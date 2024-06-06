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ヒッポファミリークラブ12ヶ国語セットCD69枚＋テキスト43冊+CDプレーヤー
商品番号 H34004613408
商品名

ヒッポファミリークラブ12ヶ国語セットCD69枚＋テキスト43冊+CDプレーヤー
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当初の価格より大幅に値下げしておりますのでこれ以上の値下げは対応出来かねます。ご了承下さい。メディア等で話題のヒッポ教材の出品です！ヒッポファミリークラブ12ヶ国語セットCD69枚＋テキスト43冊です。★言語は次の12か国語です。英語・日本語・韓国語・中国語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・ロシア語・タイ語・マレーシア語・ベトナム語【CDの内容・テキスト内訳】◯カバジン　多言語版　CD24枚テキスト12冊◯ヒッポ海を渡る　CD10枚テキスト12冊◯ヒッポ海を渡る〜トランスナショナル版〜　CD11枚テキスト1冊◯世界に広がる、多言語仲間！　CD7枚　テキスト7冊◯オドロ木モモノ木ヒッポの木記　CD7枚テキスト7冊◯カバジン　単言語版　CD4枚　◯singalong!dancealong!　CD5枚テキスト5冊・コピー可能であることから、購入後の返品はお受け出来ないことを御理解の上ご購入ください。また、バラ売りは考えておりませんのでご了承ください。→テキスト毎でバラ売りも検討しますのでご連絡下さいやまちゃんケビンズイングリッシュ多言語マルチリンガル英会話幼児教育
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