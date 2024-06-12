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テイルズオブシンフォニア　本体　ゲームキューブ
商品番号 V23669442836
商品名

テイルズオブシンフォニア　本体　ゲームキューブ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 24,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoGAMECUBEテイルズオブシンフォニア+エンジョイプラスパックシンフォニックグリーンエディション【内容物】本体コントローラーACアダプタゲームボーイプレーヤースタートアップディスクシンフォニアソフト(パッケージ・取扱説明書なし)メモリーカードネームプレート(差替え済み)アナログAVケーブルシンフォニアのパッケージ、取扱説明書はありません。本体に焼けなどありますが本体ソフトともに動作確認済みです。外箱には擦れ・破れ若干あり。写真でご確認下さい。#任天堂#ゲームキューブ#シンフォニックグリーン
http://narcologia.ru/goods/septet385119.html
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