八木勇征 1st 写真集 『 CONTACT 』 特別限定版

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商品詳細
定価2970円●状態：数日前に書店で購入し、カバーを外さずに保管しときました●カバー：なし●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。未開封品いうことをご理解の上ご検討ください。
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