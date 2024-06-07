【新品未開封】Nintendo Switch 有機EL ホワイト×2

※商品到着後、スムーズに受取評価をできる方のみご購入お願いします。高額商品のため、安心して取り引きできるように、評価欄に悪評価が多数見受けられる方はキャンセルさせていただく場合がございます。新品未開封品です。内容は全て完品で、未使用になります。【セット内容】・NintendoSwitch(有機ELモデル)本体・NintendoSwitchドックブラック・Joy-Con(L)/(R)ホワイト・Joy-Conストラップ×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド#任天堂#ゲーム#スプラトゥーン#ポケモンSV#ポケットモンスターバイオレット#ニンテンドースイッチ#NintendoSwitch#新型スイッチ#有機el#Switch#スイッチ#任天堂スイッチ#任天堂Switch#NintendoSwitch#有機EL#Nintendo#switch本体