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FGO ねんどろいど 1324 アルターエゴ メルトリリス フィギュア
商品番号 J64637530030
商品名

FGO ねんどろいど 1324 アルターエゴ メルトリリス フィギュア
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FGOねんどろいど1324アルターエゴメルトリリスフィギュア即購入⭕️・開封済み顔などにあるフィルムは剥がしておりませんが、気になる方はご購入をお控えくださいm(__)m・暗所(クローゼット)に保管していました。・画像に写っているもので全てです。一部付属パーツが欠品しております。7枚目の白い丸だけだと思いますが、画像でご確認ください。・素人判断ですが綺麗な状態だと思います。知り合いからいただいたのでこちらのフィギュアについて詳しくないのですが質問があれば分かる範囲でお答えさせていただきますm(__)m
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http://narcologia.ru/goods/financier160960.html
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ねんどろいど 1324 アルターエゴ/メルトリリス Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー) 完成品 可動フィギュア グッドスマイルカンパニー

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