FGO ねんどろいど 1324 アルターエゴ メルトリリス フィギュア

FGOねんどろいど1324アルターエゴメルトリリスフィギュア即購入⭕️・開封済み顔などにあるフィルムは剥がしておりませんが、気になる方はご購入をお控えくださいm(__)m・暗所(クローゼット)に保管していました。・画像に写っているもので全てです。一部付属パーツが欠品しております。7枚目の白い丸だけだと思いますが、画像でご確認ください。・素人判断ですが綺麗な状態だと思います。知り合いからいただいたのでこちらのフィギュアについて詳しくないのですが質問があれば分かる範囲でお答えさせていただきますm(__)m



ねんどろいど アルターエゴ/メルトリリス



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