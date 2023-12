マルセル・デュシャン Green box, Marcel Duchamp

Thebridestrippedbarebyherbachelors,evenGreenbox,MarcelDuchamp1976年限定2500部リチャード・ハミルトン著マルセル・デュシャンの作品『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも』通称「大ガラス」の制作メモである『グリーンボックス』の英訳書。英訳化にはデュシャン本人も協力したそうです。ページはトレーシングペーパーや折り込み、多色インキなどを駆使してオリジナルの再現にこだわった名著です。★古いものなので経年変化があります。★表紙の角に若干のスレがあります。★詳細は画像を参照願います。★値下げ交渉はご遠慮下さいダダシュルレアリスムレディメイドモダンアート現代美術DadasurrealismReadymadeModernartDuchamp



