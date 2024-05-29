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Roland ローランド V-Drums Tutor DT-1　ドラム用　ソフト
商品番号 A42218334469
商品名

Roland ローランド V-Drums Tutor DT-1　ドラム用　ソフト
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電子ドラム用トレーニングソフト「V-DrumsTutorDT-1」RolandのV-drumをパソコンと接続して使用しておりました。ディスク、ケース共に目立った傷等はありません。Vドラム・シリーズと組み合わせて、楽しく基礎から学べるドラム練習ソフトウェア。自宅でドラムが学べる、Vドラムで楽しく練習できる。V-DrumsTutorDT-1は、初心者の方におすすめの電子ドラム用トレーニング・ソフトです。曲に合わせて演奏を楽しみながら、ショットする手のストローク（L・R）表示、基本パターンの練習などで演奏力アップを強力にサポート。さらに○×表示など、トレーニングでの上達度を目で確認できる機能も充実。楽しく学びながら、ドラム演奏の基本スキルが身に付けられます。※他サイトでも出品の為、売り切れの場合突然取消す事があります。逐一削除しておりますが、万一のタイミングでお買い上げいただいても対応できない場合はお許しください。
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