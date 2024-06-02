ネオジオ / ニンジャコマンドー NEOGEO

ネオジオ/ニンジャコマンドーNEOGEOこちらケース、ソフトの状態はとてもいいのですが取り扱い説明書の裏に落書きがあります。経年劣化がありますので神経質な方は申し訳ございませんがご遠慮下さい。汚れ傷などは画像をよく確認していただき、納得の上でご購入下さいね∗︎*゜他にもゲームソフトを出品していくのでおまとめもできます。※お値下げご遠慮頂いております。必ずプロフィールの方お読み下さい。クレーム、返金もご遠慮頂いております。ご理解の程宜しくお願い致します。



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