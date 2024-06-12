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【予約特典付き】AQUAPAZZA RAP BOX リアルアーケードpro.V3
商品番号 O61923463499
商品名

【予約特典付き】AQUAPAZZA RAP BOX リアルアーケードpro.V3
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名予約特典付きPS3AQUAPAZZA-AQUAPLUSDREAMMATCH-RAPBOXリアルアーケードPro.V3SAP同梱版●付属品外箱・リアルアーケードスティック本体・PS3ソフト（未開封）・特典クリアファイル・シール等が付属いたします。●商品状態本体に微細なスレはありますが、全体的にとてもキレイな美品です。　動作確認済みです。　　●配送頑丈に梱包し、お届けいたします。●商品説明2011年6月に稼動開始されたアーケード用2D対戦型格闘ゲーム「AQUAPAZZA」がPS3にて登場。アクアプラスの代表的なタイトルの人気キャラクター達がクロスオーバーして登場する初めてのコンテンツです。「AQUAPAZZA」仕様のオリジナルデザインの本格派ジョイスティック同梱。※「リアルアーケードスティックPro.V3SA」に、アクアプラス人気原画家の手による描き下ろしイラストを使用。#アクアプラス#ゲーム#PlayStation3#アーケードスティック★即購入OKです。★他にも色々出品していますので、下記タグよりご覧ください。#まーぼm最後までご覧いただき、ありがとうございました。No.5500bokd
http://narcologia.ru/goods/stage144297.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford296973.html
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