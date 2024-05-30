YAMAHA SILENT BRASS トロンボーン用SB5-9

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商品詳細
トロンボーン サイレントブラス SB5-9 になります。使用しなくなり、自宅保管していました。写真に掲載しているので全てです。☆動作確認済みです。（電池は、付属しません）☆外観の状態は、写真でご確認をお願いします☆他サイトにも出品していますので、そちらと被った場合は、早い方を優先させて頂きます。☆ご購入頂けましたら基本24時間以内には発送致します。☆他の方と交渉中でも即購入、大丈夫です！ご検討、よろしくお願いしますm(._.)m#YAMAHA#トロンボーン#管楽器#ブラスバンド#ホーンセクション#個人練習#消音
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