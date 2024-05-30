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YAMAHA SILENT BRASS トロンボーン用SB5-9
商品番号 I99006884624
商品名

YAMAHA SILENT BRASS トロンボーン用SB5-9
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トロンボーン　サイレントブラス　SB5-9　になります。使用しなくなり、自宅保管していました。写真に掲載しているので全てです。☆動作確認済みです。（電池は、付属しません）☆外観の状態は、写真でご確認をお願いします☆他サイトにも出品していますので、そちらと被った場合は、早い方を優先させて頂きます。☆ご購入頂けましたら基本24時間以内には発送致します。☆他の方と交渉中でも即購入、大丈夫です！ご検討、よろしくお願いしますm(._.)m#YAMAHA#トロンボーン#管楽器#ブラスバンド#ホーンセクション#個人練習#消音
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