ポケモンカード　ナンジャモセット　スノーハザード　クレイバースト　ジムセット

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商品詳細
ポケモンカード ナンジャモセット スノーハザード クレイバースト ジムセットポケモンセンターオンラインで購入した、シュリンク付きで新品未開封のジムセットです。すり替え防止のため、購入後の返品はご遠慮ください。値下げしました。
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